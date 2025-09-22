Perché mio figlio ride quando lo sgrido? La spiegazione dell'esperta | Non è sfida ma bisogno di sicurezza

Fanpage.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Può sorprendere vedere un bambino sorridere dopo un rimprovero, tuttavia dietro quel gesto non c’è sfida, ma è un meccanismo di difesa. A spiegarlo è una parental coach australiana che in un recente video postato su TikTok ha ricordato come che dietro quel sorriso spesso di nascondano paura e tristezza. Ai genitori spetta pertanto il compito di riconoscere simili e emozioni e rispondere con fermezza, calma e comprensione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

