Perché mio figlio ride quando lo sgrido? La spiegazione dell'esperta | Non è sfida ma bisogno di sicurezza
Può sorprendere vedere un bambino sorridere dopo un rimprovero, tuttavia dietro quel gesto non c’è sfida, ma è un meccanismo di difesa. A spiegarlo è una parental coach australiana che in un recente video postato su TikTok ha ricordato come che dietro quel sorriso spesso di nascondano paura e tristezza. Ai genitori spetta pertanto il compito di riconoscere simili e emozioni e rispondere con fermezza, calma e comprensione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: perch - figlio
Mio figlio ha deciso di non vedermi più perché sostiene che io abbia mancato di rispetto a sua moglie. Come dovrei comportarmi? - facebook.com Vai su Facebook
Un argento stra-conquistato da Andrea Dallavalle nel triplo. E no, non è un oro sfumato. Finalmente, la più grande soddisfazione per il 26enne di Gossolengo (Piacenza) che ha iniziato a vincere presto, figlio d'arte e con un fratello maggiore che gli ha indicato - X Vai su X
Perché mio figlio ride quando lo sgrido? La spiegazione dell’esperta: “Non è sfida, ma bisogno di sicurezza” - Può sorprendere vedere un bambino sorridere dopo un rimprovero, tuttavia dietro quel gesto non c’è sfida, ma è un meccanismo di difesa ... Come scrive fanpage.it
Sick Luke: «Vedere mio figlio crescere è la gratificazione più bella, la famiglia vale più di ogni disco di platino» - Ad oltre tre anni dal successo di X2, il producer multiplatino lancia l’album Dopamina, con 18 artisti - Si legge su vanityfair.it