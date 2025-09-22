Il governo italiano di Giorgia Meloni è fermo sulle proprie posizioni: al momento non è possibile riconoscere lo Stato di Palestina, nonostante la pressione internazionale. Ecco i motivi. “ L’Italia è sempre più sola nel non riconoscere lo Stato di Palestina. Nel mondo sono oltre 150 Stati hanno riconosciuto lo stato palestinese: quasi tutta l’Africa, l’Asia e l’America Latina e moltissimi stati europei ”. (ANSA FOTO) – Notizie.com A ribadirlo è stato in queste ore il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto del Senato. 🔗 Leggi su Notizie.com

Perché l'Italia non vuole riconoscere lo Stato di Palestina? Pressing su Roma, pronta anche la Francia dopo il Regno Unito