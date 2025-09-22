Perché l’Italia non riconosce lo Stato di Palestina | i 5 motivi del governo Meloni

Roma, 22 settembre 2025 – Una posizione scomoda, che diventa sempre più delicata con il passare dei giorni. L’ Italia è rimasto uno dei pochi Paesi a non riconoscere la Palestina, dicendosi favorevole alla soluzione ‘due popoli, due Stati’, che però, con le operazioni militari di Tel Aviv a Gaza e in Cisgiordania diventa sempre meno realizzabile. Il governo Meloni, pur criticando, con sempre maggiore forza, il massacro in corso nei confronti della popolazione gazawi e le violazioni del diritto internazionale, ha sempre comunque aggiunto che il riconoscimento dello Stato palestinese, in queste condizioni, non porterebbe alcun effetto positivo e forse potrebbe essere anche controproducente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

