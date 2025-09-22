Perché la Generazione Z sta voltando le spalle ai Democratici Usa

Negli Stati Uniti gli elettori più giovani tradizionalmente votano per il Partito democratico. Eppure la Generazione Z ha avuto un ruolo cruciale nella rielezione di Donald Trump. Lo hanno evidenziato diversi sondaggi effettuati prima e dopo la vittoria del tycoon che ha avuto la meglio su Kamala Harris anche grazie al sostegno degli under 30. E lo ha ribadito una recente indagine di Decision Desk HQ, che parla di « sostanziali guadagni repubblicani » tra le persone nate tra il 1997 e il 2012, in particolare di sesso maschile. Se la tendenza dovesse essere confermata anche in futuro, potrebbe rimodellare significativamente la politica statunitense, in un contesto di estrema polarizzazione: molti di questi giovani americani ancora non possono votare, ma raggiungeranno l’età per farlo pressappoco in occasione delle prossime Presidenziali. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Perché la Generazione Z sta voltando le spalle ai Democratici Usa

