Perché il licenziamento di Horner è stato ufficializzato solo dopo 2 mesi da Red Bull | cosa è successo
L'addio di Christian Horner alla Red Bull è stato reso pubblico con due mesi di ritardo rispetto al licenziamento deciso a luglio. Alla base, la trattativa per una buonuscita multimilionaria e la definizione delle clausole sul suo futuro in Formula 1. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Chris Horner cacciato dalla Red Bull, Vitantonio Liuzzi: “Chiaro messaggio a Verstappen per convincerlo a rimanere” - Da questo mercoledì, Christian Horner non è più alla guida della Red Bull, sostituito nel ruolo di Ceo dall’oramai ex capo- Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Il licenziamento di Horner dalla Red Bull può liberare Newey per la Ferrari: spunta una clausola - Alla vigilia del Mondiale di Formula 1 2024 un improvviso tsunami si è abbattuto sulla Red Bull, dominatrice degli ultimi due campionati e favorita d'obbligo anche per questa nuova stagione. fanpage.it scrive