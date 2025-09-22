Perché il filo-putinismo di Salvini è un danno per tutti Parla Fassino

Più a destra di Vannacci. Mentre la guerra in Ucraina entra in una fase di ulteriore intensificazione, con Mosca che aumenta i raid e minaccia apertamente la sicurezza dei Paesi confinanti, in Italia lo scontro politico si riaccende dal pratone di Pontida. Matteo Salvini, assume una posizione sempre più in contrasto anche con la linea ufficiale dell’esecutivo. “Non manderemo mai nostri figli e nipoti a combattere in Ucraina, non siamo in guerra contro nessuno”, dice il leader del Carroccio dal palco. Un’argomentazione che, secondo Piero Fassino, deputato del Partito democratico e vicepresidente della Commissione Difesa, “non ha alcun fondamento e rischia di rendere l’Italia meno credibile agli occhi dei partner internazionali”. 🔗 Leggi su Formiche.net

