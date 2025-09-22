Per più di un secolo il rame è stato il presidio silenzioso della viticoltura biologica. Usato in forma di poltiglia bordolese o di altri composti, rappresentava l’unico baluardo concesso anche in regime bio efficace contro peronospora e oidio, le due malattie fungine più temute dai vignaioli. Oggi però la Francia ha deciso di togliere dal mercato venti dei preparati più diffusi, lasciandone solo due con regole d’uso rigidissime. Una stretta motivata da considerazioni sanitarie e ambientali, ma che di fatto spinge l’agricoltura bio a un bivio: continuare a definirsi tale, pur senza strumenti efficaci, oppure cercare soluzioni che ne mettano in discussione i fondamenti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Perché il cambiamento climatico rende impossibile la viticoltura biologica