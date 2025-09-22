Perché i piloti di Formula 1 non riuscivano a smettere di ridere durante l'inno dell'Azerbaigian
Prima del Gran Premio dell'Azerbaigian che ha visto domenica la vittoria di Max Verstappen, l'esecuzione dell'inno nazionale azero ha provocato momenti di riso incontrollabile da parte di diversi piloti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: perch - piloti
George Russell ha saltato il media day del Gran Premio di Baku. La Mercedes non ha specificato il motivo, ma c’è un piccolo allarme nel paddock perché Russell ha viaggiato verso Baku insieme ad altri quattro piloti - facebook.com Vai su Facebook
Formula 2, il trampolino di lancio per i futuri campioni di Formula 1 - Nel weekend del GP di Baku sarà protagonista anche la Formula 2, giunta alla terzultima prova di una stagione che vede Leonardo Fornaroli al comando. Come scrive ilsole24ore.com
Come funzionano davvero i freni in Formula 1? I segreti degli impianti svelati da Brembo - Come funzionano i freni in Formula 1, quanto differiscono gli impianti da scuderia a scuderia e quanto è importante la frenata nello stile di guida di un pilota? Segnala automoto.it