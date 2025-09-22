Perché Fru si chiama così? Svelata la storia del soprannome

Temporeale.info | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianluca Fru è uno dei personaggi del web passati alla tv più amati da parte del pubblico per la sua spontaneità e innata simpatia: e ha svelato qual è la storia vera del soprannome Quando si parla dei The Jackal è inevitabile pensare subito ai volti più noti. Non solo Ciro Priello e Aurora Leone,. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

