Perché Eni vuole l’energia da fusione di Commonwealth Fusion Systems anche se ancora esiste

Wired.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Eni, già azionista strategica di Commonwealth Fusion Systems, ha ora firmato un accordo per acquistare l’elettricità che verrà prodotta da quella che potrebbe essere la prima centrale a fusione al mondo. Stiamo parlando del prossimo decennio. 🔗 Leggi su Wired.it

perch233 eni vuole l8217energia da fusione di commonwealth fusion systems anche se ancora esiste

© Wired.it - Perché Eni vuole l’energia da fusione di Commonwealth Fusion Systems, anche se ancora esiste

In questa notizia si parla di: perch - vuole

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Eni Vuole L8217energia