Perché Charlie Kirk è diventato un martire | un copione che si ripete nella storia

L'ultimo iconico martire bianco, occidentale e cristiano, è forse il San Sebastiano, legato e trafitto dalla frecce nel 288 d.C., che vediamo in tantissime raffigurazioni pittoriche. Poi tantissimi martiri, ma non occidentali, spesso orientali, legati alla cristianità e diventati testimoni della fede venerati in tutto il mondo, spesso santi patroni di città e paesi. Dal San Sebastiano ai nuovi idoli MAGA. Oggi abbiamo per gli aspiranti devoti di pura razza bianca e cristiana, seppur evangelica e non cattolica, Charlie Kirk, venerato dai MAGA, che in duecentomila gli hanno tributato gli onori dell'ideologia di pura razza bianca e cristiana, giudicato Santo dal suo popolo, senza i canoni rigidi della chiesa di Roma.

Forse perché subito dopo è stato il presidente Trump a dire dal palco che lui non concordava con Charlie Kirk proprio su questo perché lui gli oppositori li odia? Chiedo per un amico. - X Vai su X

Charlie Kirk era un bersaglio: ecco perché faceva paura In questa puntata di M.A.R.C. Francesco Maria Del Vigo ripercorre la vicenda di Kirk e spiega i motivi che stanno dietro la sua uccisione. #IlGiornale #CharlieKirk #MARC - facebook.com Vai su Facebook

Perché Kirk è diventato un bersaglio L’analisi di Diletti; Un unica mano e tante teste Ecco perché l’omicidio di Charlie Kirk è collettivo L’assassination culture; La libertà d' espressione è sotto assedio? Perché il caso Jimmy Kimmel è un campanello d' allarme.

Charlie Kirk, pied piper of the American right - Editor’s note: Charlie Kirk was shot and killed while speaking at a campus event at Utah Valley University on September 10th. Lo riporta economist.com

“You will find a husband”: Charlie Kirk tells 14-year-old girl to get an “MRS degree” - old girl to think about finding a husband when she asked for his advice about attending college. Come scrive salon.com