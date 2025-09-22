Perché 26mila foggiani sono esposti a un rischio elevato | la mappa del pericolo frane dal Gargano ai Monti Dauni
Sotto le bombe d’acqua della nuova guerra climatica continua a sgretolarsi un territorio da sempre fragile e vulnerabile. Di rischio idrogeologico sono pieni i bollettini di allerta della Protezione civile della Puglia. Ma è sui Monti Dauni e sul Gargano che il fenomeno si vede a occhio nudo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
