Per una Palestina democratica e libera da Hamas

Gran Bretagna, Australia e Canada hanno riconosciuto ieri uno stato palestinese “indipendente e sovrano”, in cui Hamas non dovrà avere alcun ruolo di governo. Per il Regno Unito ha parlato con. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Per una Palestina democratica e libera da Hamas

In questa notizia si parla di: palestina - democratica

MACERATA - Tutti in piedi nella "Piazza democratica" per il candidato presidente della Regione che annuncia: «Nel primo Consiglio, chiederemo il riconoscimento dello stato di Palestina». Ne ha per tutti: dal commissario Castelli, alle spese di Svem e Atim, s - facebook.com Vai su Facebook

Per una Palestina democratica e libera da Hamas; Offensiva di pace La manifestazione di Milano contro Hamas, e la deriva della destra israeliana; Conte, Schlein (contestati) e Bonelli in testa al corteo per Gaza: Palestina libera. Spunta anche una bandiera israeliana.

Per una Palestina democratica e libera da Hamas - Perché è una decisione prematura, che rischia di esser ... Riporta ilfoglio.it

Onu vota per lo Stato di Palestina, cosa dice la risoluzione che prevede due Stati e l'esclusione di Hamas - L’Onu adotta la Dichiarazione di New York: 142 Paesi per lo Stato di Palestina senza Hamas. Come scrive virgilio.it