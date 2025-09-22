Per l’Europa Imec è ancora la via più rapida verso Asia e Africa Ecco perché

L’India?Middle East?Europe Economic Corridor (Imec), lanciato al G20 di Nuova Delhi nel 2023, continua a rappresentare la via più promettente per rafforzare i legami strategici e commerciali dell’Europa con Asia e Africa. In un momento in cui le catene di approvvigionamento globali sono sotto stress, i governi europei e quello indiano stanno riscoprendo l’urgenza di concludere il lungo negoziato sul trattato di libero scambio (Fta), anche alla luce delle tensioni tariffarie vissute durante la precedente amministrazione americana. L’analisi è firmata da due figure d’eccellenza sul tema: pubblicata dal National Interest, è stata curata da Kaush Arha, presidente del Free & Open Indo?Pacific Forum ed esperto di geopolitica indo-pacifica, e Giulio Terzi, senatore della Repubblica Italiana ed ex ministro degli Esteri. 🔗 Leggi su Formiche.net

