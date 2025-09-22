Per la Palestina con chi resiste a fianco della Flotilla | in migliaia sfilano al porto di Ancona
ANCONA - "Per la Palestina con chi resiste, a fianco della Flotilla" è lo striscione che ha guidato il corteo partito nel pomeriggio dal porto di Ancona, anticipato rispetto all’orario previsto per l’arrivo di circa duemila persone. L’iniziativa, promossa da Usb e centri sociali delle Marche, ha. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
SCENDIAMO IN PIAZZA PER GAZA! Durante l'assalto finale di Israele a Gaza city, continuamo a scendere in piazza a fianco a chi resiste in Palestina! MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE ORE 18.30 LARGO FORMENTONE COORDINAMENTO PER LA P - facebook.com Vai su Facebook
Per la Palestina con chi resiste, a fianco della Flotilla: in migliaia sfilano al porto di Ancona; Corteo ad Ancona, ‘per la Palestina, blocchiamo il porto’; Sarà un grande sciopero generale: rompere con lo stato terrorista di Israele, difendere Gaza, dire no al riarmo, a fianco della Flotilla e con la Palestina nel cuore Le piazze dello sciopero.
Corteo ad Ancona, ‘per la Palestina, blocchiamo il porto’ - La scritta campeggia in un grande striscione in testa alla manifestazione promossa dai Centri sociali delle Marche ... Riporta msn.com
Il grido per la Palestina: "Stop al genocidio e all'embargo a Gaza" - Decine di persone si sono ritrovate in piazza San Pietro a Bari, come un'armata pacifica, contro gli orrori della guerra a Gaza. Scrive rainews.it