Per decongestionare il traffico a Jesolo e Cavallino sarà raddoppiata via Roma Destra

Veneziatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Jesolo è stato presentato oggi il documento di fattibilità relativo al raddoppio di via Roma Destra, considerata una strada strategica per la mobilità del litorale e della fascia costiera veneziana. La Regione, la Città metropolitana e le amministrazioni comunali di Jesolo e Cavallino sono. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: decongestionare - traffico

Zona industriale, via Brun si apre su via Wenner: "L'obiettivo è decongestionare il traffico"

Per decongestionare il traffico a Jesolo e Cavallino sarà raddoppiata via Roma Destra; Via del mare, lo studio sui flussi di traffico: «Dimezzato il tempo per andare da Treviso a Jesolo»; Jesolo-Via del Mare, accordo di programma per la “Bretella di Cortellazzo”.

Jesolo-Cavallino, Veneto: presentato studio per nuova viabilità - (askanews) – “Nell’ambito del percorso avviato dalla Regione per individuare soluzioni efficaci per la fluidificazione del traffico tra Jesolo e Cavallino Treporti, abbiamo affidato a ... Lo riporta askanews.it

Cerca Video su questo argomento: Decongestionare Traffico Jesolo Cavallino