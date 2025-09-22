Archiviato settembre, i pensionati italiani si preparano a un nuovo giro di pagamenti. Ottobre segna il primo appuntamento autunnale e, come sempre, è già pronto il calendario che regola l’arrivo degli accrediti e la distribuzione dei contanti agli sportelli postali. Le regole sono ormai consolidate, ma resta utile ripassarle per evitare sorprese e organizzarsi con tranquillità. Accredito diretto su Iban. Chi ha scelto l’accredito sul conto corrente, bancario o postale, potrà tirare un sospiro di sollievo: la pensione di ottobre sarà disponibile fin da mercoledì 1° ottobre, primo giorno bancabile del mese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pensioni ottobre 2025, ecco quando arrivano i pagamenti