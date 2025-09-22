Pensioni ottobre 2025 ecco quando arrivano i pagamenti
Archiviato settembre, i pensionati italiani si preparano a un nuovo giro di pagamenti. Ottobre segna il primo appuntamento autunnale e, come sempre, è già pronto il calendario che regola l’arrivo degli accrediti e la distribuzione dei contanti agli sportelli postali. Le regole sono ormai consolidate, ma resta utile ripassarle per evitare sorprese e organizzarsi con tranquillità. Accredito diretto su Iban. Chi ha scelto l’accredito sul conto corrente, bancario o postale, potrà tirare un sospiro di sollievo: la pensione di ottobre sarà disponibile fin da mercoledì 1° ottobre, primo giorno bancabile del mese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: pensioni - ottobre
Pensioni ottobre 2025: aumenti confermati da INPS
Cedolino pensioni di ottobre, spunta il rimborso: come vederlo
Pensioni di ottobre, ecco come consultare il cedolino e ottenere il rimborso Irpef
Pensioni INPS ottobre 2025, verifica il rimborso e la rivalutazione - X Vai su X
? Tra poche ore/giorni sarà visualizzabile il #CEDOLINO della Pensione INPS di Ottobre Resta sempre aggiornato con tutte le novità e gli aggiornamenti dal MONDO Inps ;) #Pensioni - facebook.com Vai su Facebook
Cedolino pensioni di ottobre, spunta il rimborso: come vederlo; Pensioni ottobre, nel cedolino il rimborso del 730: ecco quando arrivano i pagamenti; Pensioni: calendario “ufficiale” dei pagamenti per l’anno 2025, alle Poste ed in Banca.
Pensioni ottobre 2025, ecco quando arrivano i pagamenti - Accrediti su conto dal 1° ottobre, ritiro in contanti agli sportelli postali fino al 7 secondo l’ordine alfabetico. Segnala ilgiornale.it
Cedolino pensione ottobre 2025: rimborsi, arretrati e conguagli in arrivo - La sorpresa nel cedolino di ottobre: come conguagli fiscali e pagamenti extra influenzeranno il tuo importo. Secondo it.benzinga.com