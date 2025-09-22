Pensioni 2026 addio definitivo a Quota 41 e Quota 103? Ultime news

La legge di bilancio si avvicina e così le domande sempre più pressanti dei nostri lettori relativamente alle misure oggi in vigore, sono in molti a chiedersi se emergeranno nuove promesse, in vista delle prossime elezioni, o se qualcosa di quelle vecchie, promesse s’intende, verrà mantenuto. I nostri lettori non hanno dimenticato che Durigon, prima di parlare dell’uscita a 64 anni con Tfr come rendita, aveva parlato in passato di Quota 41 come promessa del Governo entro fine legislatura. Sono molti i lavoratori che ancora si augurano che la Quota 41 possa essere concessa, senza se e senza ma, indipendnetemente dall’età anagrafica e senza alcun taglio sull’assegno. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it