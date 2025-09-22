Pensione a 64 anni dal 2026 ma saltano le quote | come sarà la riforma

Con l’arrivo della Legge di bilancio 2026, diventa inevitabile parlare di pensioni. Il governo per l’anno prossimo sta preparando un pacchetto di cambiamenti che potrebbe riguardare milioni di lavoratori. Si va dal possibile nuovo destino del Tfr, a una revisione dell’età per andare in pensione, fino a nuove formule per chi vuole smettere di lavorare prima. L’idea di fondo è rendere il sistema più flessibile, dando più opzioni a chi è vicino all’uscita, ma senza mettere a rischio i conti pubblici che ne risentono. Per questo motivo, quello dei fondi, il percorso però è ancora pieno di punti da chiarire. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Pensione a 64 anni dal 2026, ma saltano le quote: come sarà la riforma

Bruna Galloni aveva 85 anni. Prima della pensione, assieme al marito, aveva gestito diverse pizzerie. Nello scontro frontale è rimasta ferita, fortunatamente in modo non grave, una 31enne incinta

In pensione a 64 anni sfruttando il Tfr? Per la Cgil "i conti non tornano"

