pensionato stalker il tribunale ferma un 78enne molesto

Monte San Giusto (Macerata), 22 settembre 2025 – Si innamora di una donna, ma si fa decisamente prendere la mano e finisce nei guai per stalking. Per questo ora per un 78enne è scattato il divieto di avvicinamento alla donna, una 74enne. L’uomo, oggi senza fissa dimora e prima di questi fatti residente a Monte San Giusto, aveva conosciuto la pensionata, era rimasto affascinato da lei e aveva iniziato a pressarla un po’, senza rendersi conto che quelle che per lui erano avance romantiche erano piuttosto molestie insopportabili. Così lei, stanca ed esasperata dai suoi comportamenti, sentendosi più importunata che corteggiata dall’anziano, lo aveva denunciato per stalking. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

