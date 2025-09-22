Pellegrini l’eroe inaspettato paga la mossa di Gasperini | l’analisi di Lazio-Roma 0-1
Non poteva esserci riscatto migliore per la Roma. Dopo la caduta casalinga contro il Torino, i giallorossi rialzano la testa nel momento più atteso: il derby della Capitale. A decidere la stracittadina numero 186 è Lorenzo Pellegrini, che con un gol al 38’ regala a Gasperini il primo derby da allenatore romanista e interrompe un digiuno in trasferta lungo ben nove anni. Un successo che vale più di tre punti, sia per la classifica (9 punti in 4 partite) sia per il morale, visto il momento particolare vissuto dal numero 7 giallorosso tra critiche e voci di addio. Primo tempo: Pellegrini si prende la scena. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Pellegrini è diventato l’eroe della Roma, quest’estate era considerato un esubero (CorSera)
