Non poteva sperare in un rientro in campo migliore Lorenzo Pellegrini, che ancora una volta è stato protagonista in un derby realizzando la rete che ha regalato il successo alla Roma. Schierato un po’ a sorpresa nell’undici iniziale di Gasperini, il centrocampista giallorosso ha fornito una prestazione importante, ripagando la fiducia del tecnico. Una prova che potrà essere da slancio per tornare a vivere una stagione positiva, lasciandosi alle spalle le difficoltà dell’ultimo anno. Riguardo Pellegrini ha voluto esprimersi con un messaggio forte anche l’ex attaccante Christian Vieri. Intervenuto a DAZN per parlare del numero 7 giallorosso, queste sono state le sue parole, che suonano come un consiglio diretto ai Friedkin: “Questo giocatore vuole rimanere alla Roma, è innamorato della Roma e la società gli crea problemi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Pellegrini in gol, Vieri consiglia i Friedkin: “Rinnovategli il contratto”