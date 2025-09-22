Pellegrini il gol nel derby per cambiare il futuro alla Roma
Lorenzo Pellegrini è stato l’MVP del derby. Un gol importante che ha deciso la stracittadina e che vuole riconquistare sul campo il suo popolo e quel rinnovo di contratto in scadenza il prossimo giugno. Sul mercato fino all’ultimo giorno, l’ex captano è rimasto e ora vuole cambiare il suo futuro. 🔗 Leggi su Romatoday.it
