Pellegrini è diventato l’eroe della Roma quest’estate era considerato un esubero CorSera

Ieri Lorenzo Pellegrini è stato decisivo nel derby vinto dalla Roma 1-0 contro la Lazio. Inoltre, è stata la prima partita della stagione in cui ha giocato con i giallorossi. Sembrava vicino all’addio quest’estate, eppure la giornata di ieri potrebbe significare una rinascita per l’ex capitano. Pellegrini è diventato l’eroe della Roma, quest’estate era considerato un esubero. Il Corriere della Sera scrive: Se Gian Piero Gasperini un giorno diventerà il profeta degli 1-0 lo dirà il tempo: il terzo in campionato è quello che non dimentichi mica, perché una vittoria sulla Lazio vale un’assicurazione sulla serenità almeno per le prossime settimane. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

