Pellegrini è diventato l’eroe della Roma quest’estate era considerato un esubero CorSera
Ieri Lorenzo Pellegrini è stato decisivo nel derby vinto dalla Roma 1-0 contro la Lazio. Inoltre, è stata la prima partita della stagione in cui ha giocato con i giallorossi. Sembrava vicino all’addio quest’estate, eppure la giornata di ieri potrebbe significare una rinascita per l’ex capitano. Pellegrini è diventato l’eroe della Roma, quest’estate era considerato un esubero. Il Corriere della Sera scrive: Se Gian Piero Gasperini un giorno diventerà il profeta degli 1-0 lo dirà il tempo: il terzo in campionato è quello che non dimentichi mica, perché una vittoria sulla Lazio vale un’assicurazione sulla serenità almeno per le prossime settimane. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: pellegrini - diventato
Niente ritiro, niente contratto, niente sorrisi: Roma, Pellegrini è diventato un caso
GASP VUOLE RECUPERARE ANCHE PELLEGRINI Così in conferenza stampa alla vigilia di #LazioRoma: "Per il recupero di #Pellegrini ci deve essere unione di intenti con società e pubblico, altrimenti diventa un problema. Pellegrini per me è un giocat - facebook.com Vai su Facebook
GASP VUOLE RECUPERARE ANCHE PELLEGRINI Così in conferenza stampa alla vigilia di #LazioRoma: "Per il recupero di #Pellegrini ci deve essere unione di intenti con società e pubblico, altrimenti diventa un problema. Pellegrini per me è un giocat - X Vai su X