Pellegrinaggio per il Giubileo Da Rozzano al Duomo a piedi
Nel cuore del Duomo di Milano i rozzanesi hanno vissuto un momento di grande intensità spirituale con il pellegrinaggio giubilare promosso dalla Comunità pastorale Discepoli di Emmaus. La cattedrale ha accolto i fedeli per la Santa Messa giubilare, presieduta da Franco Agnesi, vicario generale della Diocesi, concelebrata insieme ai sacerdoti della comunità rozzanese. Un’occasione solenne e partecipata, caratterizzata da profonda spiritualità, unità e speranza: un vero popolo in cammino che ha saputo testimoniare con forza la bellezza della fede e il valore della comunità cristiana. Il pellegrinaggio, organizzato in occasione del Giubileo, ha visto protagoniste le parrocchie cittadine con la presenza di oltre 500 fedeli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
