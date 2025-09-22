Pellegrinaggio per il Giubileo Da Rozzano al Duomo a piedi

Ilgiorno.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore del Duomo di Milano i rozzanesi hanno vissuto un momento di grande intensità spirituale con il pellegrinaggio giubilare promosso dalla Comunità pastorale Discepoli di Emmaus. La cattedrale ha accolto i fedeli per la Santa Messa giubilare, presieduta da Franco Agnesi, vicario generale della Diocesi, concelebrata insieme ai sacerdoti della comunità rozzanese. Un’occasione solenne e partecipata, caratterizzata da profonda spiritualità, unità e speranza: un vero popolo in cammino che ha saputo testimoniare con forza la bellezza della fede e il valore della comunità cristiana. Il pellegrinaggio, organizzato in occasione del Giubileo, ha visto protagoniste le parrocchie cittadine con la presenza di oltre 500 fedeli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

pellegrinaggio per il giubileo da rozzano al duomo a piedi

© Ilgiorno.it - Pellegrinaggio per il Giubileo. Da Rozzano al Duomo a piedi

In questa notizia si parla di: pellegrinaggio - giubileo

Giubileo, pellegrinaggio dell’Umbria a San Pietro: “Duemila ternani per vivere insieme il momento di fede con Leone XIV”

Giubileo, la marea dei giovani di Sant'Egidio in pellegrinaggio verso San Pietro

Giubileo, i giovani di Sant'Egidio in pellegrinaggio alla Porta Santa di San Pietro

Pellegrinaggio per il Giubileo. Da Rozzano al Duomo a piedi; Giubileo 2025, la parrocchia in pellegrinaggio alla Madonna del Bosco a piedi, in bici o in bus; Diocesi di Milano e Anno Santo, le chiese giubilari meta di pellegrinaggio: quali sono e dove.

Giubileo: al via il pellegrinaggio Lgbt - Al via da oggi il pellegrinaggio del Giubileo della Tenda di Gionata e delle altre associazioni che curano la pastorale per le persone Lgbt. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Pellegrinaggio Giubileo Rozzano Duomo