Peggio del ’29 | Wsj cita profezia allarmistica di un gestore di fondi

Roma, 22 set. (askanews) – “I mercati sono perversi. Esistono per fregare la gente”. La frase più mordente è stata messa in coda. A parlare è un sorta di “guru” della finanza, Mark Spitznagel, che intervistato dal Wall Street Journal enuncia la sua profezia di sventura. Secondo l’esperto, le Borse sono destinate a registrare un altro rally e poi potrebbero accusare un crollo perfino peggiore di quello del 1929. Il quotidiano accredita Spitznagel riportando che durante il celebre “flash crash” del 2015, dove precipitò in particolare il Nasdaq, riuscì a realizzare 1 miliardo di dollari di utili in una singola seduta per i suoi clienti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it