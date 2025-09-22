Pecoraro Scanio | Dopo la pizza ora la cucina italiana sia Unesco

Milano, 22 set. (askanews) - "La cucina italiana merita pienamente il riconoscimento Unesco come patrimonio mondiale immateriale dell'umanità. È una battaglia evidente e giusta che abbiamo rilanciato con l'iniziativa del Pranzo della Domenica in tutta Italia, un appuntamento che rappresenta non solo convivialità, ma anche il rilancio di una grande tradizione nazionale", ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e già Ministro dell'Ambiente e dell'Agricoltura, intervenendo a Villa Doria d'Angri al pranzo organizzato a Napoli con la presenza del comune (assessore Teresa Armato) e di testimonial come lo chef Alessandro Borghese, Gigi d'Alessio e Patrizio Rispo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pecoraro Scanio: "Dopo la pizza ora la cucina italiana sia Unesco"

