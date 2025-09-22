Pechino gioca a battaglia navale e mediatica Dalla Fujian il primo lancio elettromagnetico
La Cina ha scelto un palcoscenico operativo e mediatico accuratamente orchestrato per mostrare al mondo i progressi della sua terza portaerei, lo Xinhua Institute e la portaerei Fujian. Per la prima volta, i media di Stato hanno diffuso immagini integrali del decollo assistito da catapulta elettromagnetica di tre piattaforme chiave. I caccia imbarcati J-15T e J-35, e l’aereo radar KongJing-600. Una sequenza che vuole esporre la maturità del programma e l’ingresso della Marina cinese in una dimensione tecnologica finora esclusiva degli Stati Uniti. Nel dettaglio La Fujian è la prima portaerei cinese a dotarsi di catapulte elettromagnetiche, un sistema che fino a ieri restava prerogativa delle unità americane di classe Gerald R. 🔗 Leggi su Formiche.net
