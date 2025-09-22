Tempo di lettura: 2 minuti Dopo l’ampia consultazione territoriale che nelle ultime due settimane ha coinvolto oltre 70 delegazioni del Partito Democratico sannita, la Segreteria Provinciale – riunitasi nel pomeriggio di domenica – ha definito una proposta unitaria per la composizione dei rappresentanti all’Assemblea Regionale del Partito Democratico campano. La sintesi politica prodotta tiene conto, nei limiti numerici imposti dalla rappresentanza (7 membri su 140), delle diverse sensibilità culturali e aree territoriali del partito sannita, rispondendo alle legittime istanze di rappresentanza emerse durante il confronto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pd Sannio, definiti i 7 nomi proposti per l’assemblea regionale