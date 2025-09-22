Pd in tour su e giù per la Sicilia | Parte un viaggio di ascolto e di confronto la conclusione a Palermo

Il Partito democratico siciliano presenta la conferenza programmatica Itinerante “La Sicilia che vogliamo – Idee, persone, futuro”. Un percorso che partirà da Gibellina (Trapani) il 26 settembre per toccare tutte le province dell’Isola e concludersi a Palermo il 15 maggio 2026, in occasione della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: tour - sicilia

Catania e Trapani trionfano al Sicilia Padel Tour 2025: sport, spettacolo e solidarietà protagonisti

Sicilia d’entroterra: un tour di 3 giorni tra i templi al tramonto, il pane dei nonni e le installazioni d’arte contemporanea

“Meglio stasera - Summer Tour”, Stefano De Martino arriva in Sicilia

È partito ufficialmente oggi il Grand Tour Sicilia 2025, presentato ieri, sabato 20 settembre, alla presenza del Prefetto e del Sindaco di Palermo, presso Villa Niscemi. Organizzato dall'associazione La Storia in Bici, il giro Cicloturistico a tappe ripercorrerà il viag - facebook.com Vai su Facebook

Sicilia Magica Mini Tour da Catania 5 giorni - 4 notti con partenze regolari da tutti gli aeroporti Italiani - Quote individuali Tour da 544€ https://marrasviaggi.com/offerte/168-mini-tour-sicilia-magica.html… #tour #taormina #catania #etna #sicilia #selinunte #paler - X Vai su X

Sicilia, l'annuncio di Conte: «Corriamo da soli, prenderemo più voti». Nuccio Di Paola il candidato. Ira Dem: «Da M5S alto tradimento» - Il M5S correrà con un proprio candidato alle elezioni regionali siciliane. Come scrive ilmessaggero.it

Pd, Letta rompe l'alleanza con il M5S? Ma in Sicilia il campo largo vota le Primarie. E l'area centrista insorge - «Oggi la discussione sulle future coalizioni è un pò diversa da come era fino a ieri, quello che è successo è un punto di svolta nella storia italiana» e «la responsabilità è molto chiara». Secondo ilmessaggero.it