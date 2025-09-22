Pd i riformisti si spaccano

Firenze, 22 settembre 2025 – È finita così. È finita che la minoranza del Pd, quella in teoria capeggiata da Stefano Bonaccini, ex presidente della Regione Emilia-Romagna e oggi europarlamentare nonché presidente del Pd, s’è stufata di Stefano Bonaccini. La rottura è stata sancita sabato scorso durante una riunione online di Energia Popolare, o quel che ne resta, la corrente fondata da Bonaccini in occasione del congresso del Pd. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pd, i riformisti si spaccano

In questa notizia si parla di: riformisti - spaccano

Pd, i riformisti si spaccano; I referendum sul lavoro spaccano il Pd. Sensi: Strumento sbagliato. Partito ostaggio della Cgil? Mondo sindacale è più ampio; Il piano ReArm Europe di Bruxelles spacca il Pd.

Chi sono i riformisti del PD e perché vogliono sfiduciare Bonaccini - Alla videoconferenza del 23 settembre 2025 l'atteso responso sulle sorti di partito ... Come scrive policymakermag.it

Pd, Bonaccini e il gelo dei riformisti "Una corrente? Io mi sento maggioranza” - Il presidente del Pd alla festa dell’Unità di Bologna: “Partecipo a molte iniziative, nessuno mi chiede della minoranza”. Scrive bologna.repubblica.it