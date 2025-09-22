L’umiliazione di Budrio ha lasciato il segno, e il gruppo Curva Ovest Ferrara non fa sconti alla squadra di Di Benedetto e soprattutto alla proprietà argentina. "Nel nostro comunicato di benvenuto all’insediamento di questa società, avevamo scritto: ’Vogliamo vincere, vogliamo solo vincere’ – recita la nota degli ultras –. Cosa non è chiaro in questo concetto? Ci sembra semplice e non lo ripeteremo più. A seguito di un incontro con i vertici societari, oltre a fornire il nostro sostegno incondizionato, abbiamo posto l’accento su diverse richieste disattese. Avevamo suggerito di avere più di attenzione nella comunicazione verso la città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Pazienza non ne abbiamo. La società spieghi gli obiettivi"