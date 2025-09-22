Pazienza finita Domenica In parte male polemiche su Mara Venier

La nuova edizione di Domenica In si è aperta con più di una difficoltà e il pubblico, questa volta, sembra non averla presa bene. Durante la puntata di ieri, infatti, in molti hanno manifestato insofferenza verso alcuni atteggiamenti e scelte del programma, perdendo la pazienza e riversando sui social commenti duri. Un malumore che non è passato inosservato e che trova riscontro anche nei dati degli ascolti: Mara Venier ha dovuto cedere il passo a Silvia Toffanin, che con Verissimo ha conquistato la leadership della domenica pomeriggio. >> Panico dietro le quinte, l’attrice della tv denuncia tutto: trema l’intera televisione italiana Una prima puntata che la stessa conduttrice ha definito complicata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it