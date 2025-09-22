Brutto incidente sul set del nuovo film “ Spider-Man: Brand New Day ”: l’attore britannico Tom Holland è stato portato d’urgenza in ospedale dopo che una scena acrobatica non è andata nel verso giusto. La star 29enne avrebbe riportato una frattura alla testa dopo essere caduto sul set dei Leavesden Studios a Watford. Le riprese di “Spider-Man: Brand New Day”, quarto film della saga del celebre personaggio Marvel, sono state sospese: Holland è stato portato via in ambulanza e curato per commozione cerebrale. Il set rimarrà chiuso per diverse settimane, almeno fino a quando Tom non si sarà ripreso del tutto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Paura sul set di Spider-Man: Tom Holland trasportato d’urgenza in ospedale dopo una terribile caduta