Paura in Centro a Roma | accoltellato al capolinea da un uomo che scappa in monopattino

Paura a Roma in pieno Centro. Un uomo di 32 anni è rimasto ferito dopo essere stato accoltellato da una seconda persona poi fuggita a bordo di un monopattino. L'aggressione al capolinea degli autobus Ara Coeli di piazza San Marco - nella zona di Piazza Venezia - dove la vittima si trovava in.

