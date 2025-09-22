Patente truccata con microcamere e auricolari all’esame | sei denunciati

Firenze, 22 settembre 2025 - La polizia di Stato di Firenze ha denunciato a piede libero sei cittadini stranieri che tentavano di superare l’esame teorico per la patente di guida grazie a un sistema di suggerimenti dall’esterno. Il trucco si basava su microtelecamere e auricolari, strumenti che hanno insospettito gli agenti della squadra del Compartimento polizia stradale “Toscana”, da tempo impegnati a monitorare le prove alla Motorizzazione. Con la collaborazione degli ingegneri della Motorizzazione civile di Firenze, i poliziotti si sono infiltrati tra i candidati e hanno notato comportamenti anomali: alcuni esaminandi sembravano più interessati ad avvicinare il petto al monitor che a concentrarsi sulle risposte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Patente truccata, con microcamere e auricolari all’esame: sei denunciati

