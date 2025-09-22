Tempo di lettura: 2 minuti Il giorno dopo l’allarme bomba, il quartiere di Pastena, tra via Ricci e via Rocco Cocchia, si sveglia tra rabbia e paura per il ritrovamento davanti al centro noleggio auto GF Rent di un ordino esplosivo. Nell’attesa degli artificieri il quartiere è stato blindato, dalla mattina e per buona parte del pomeriggio, perché da subito quel pacchetto nero tra una cassetta ed una busta di spazzatura ha fatto intuire per forma e colore che potesse trattarsi di qualcosa di pericoloso. L’arrivo degli artificieri ha poi chiarito che si trattava di una bomba a mano ma senza esplosivo all’interno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pastena, rabbia e paura dopo l’allarme bomba