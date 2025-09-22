Pastarelle o passerelle? Meloni cerca consenso a Domenica in e la Rai la accontenta
di Paolo Gallo C’è un filo rosso che lega due episodi distanti tra loro poco più di un anno, entrambi avvenuti ad opera della stessa presentatrice. Allora Mara Venier lesse un comunicato ufficiale della Rai sul conflitto in Medio Oriente, senza neppure, probabilmente, prendersi il tempo di capirne i contenuti. Ieri, nella prima puntata di Domenica In, la conduttrice ha accolto Giorgia Meloni in collegamento, lasciandole il palco per raccontare pranzi domenicali, nonni e cucina italiana. Sulla carta, due momenti diversi. Nella sostanza, lo stesso problema: l’incapacità — o forse la scelta deliberata — di non marcare alcuna distanza dalla politica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: pastarelle - passerelle
Pure Starmer per la Palestina. Ma Meloni parla di pastarelle di Sabrina Provenzani Anche Canada, Australia e Portogallo riconoscono lo stato - Marchetta di Rai 1 alla premier sul “pranzo della domenica” e nemmeno una parola su Gaza al raduno dei giovani - facebook.com Vai su Facebook
Meloni non para ai giornalisti da 250 giorni, ma parla di "pastarelle" a Domenica In - Il governo nega che la Rai sia stata trasformata in TeleMelomi. Come scrive gayburg.com
Meloni ringrazia Trump. Zelensky 'cerca soluzione diplomatica' - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni "ha partecipato oggi, insieme ai Leader di Ucraina, Finlandia, Francia, Germania, Polonia, Regno Unito, dell'Unione Europea e della Nato, a una telefonata ... Segnala ansa.it