Pastarelle o passerelle? Meloni cerca consenso a Domenica in e la Rai la accontenta

Ilfattoquotidiano.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Paolo Gallo C’è un filo rosso che lega due episodi distanti tra loro poco più di un anno, entrambi avvenuti ad opera della stessa presentatrice. Allora Mara Venier lesse un comunicato ufficiale della Rai sul conflitto in Medio Oriente, senza neppure, probabilmente, prendersi il tempo di capirne i contenuti. Ieri, nella prima puntata di Domenica In, la conduttrice ha accolto Giorgia Meloni in collegamento, lasciandole il palco per raccontare pranzi domenicali, nonni e cucina italiana. Sulla carta, due momenti diversi. Nella sostanza, lo stesso problema: l’incapacità — o forse la scelta deliberata — di non marcare alcuna distanza dalla politica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

