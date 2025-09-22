Passeggiata dei ricordi | al via la quarta edizione dedicata ai malati di Alzheimer
Domani mattina al Giardino sensoriale della Valle dei Templi prenderà il via la quarta edizione della “Passeggiata dei ricordi”, iniziativa promossa dall’unità operativa complessa malattie degenerative e involutive, centro disturbi cognitivi e demenze, diretta da Liana Gucciardino, nell’ambito. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
