Partorisce in auto con l' aiuto dei sanitari al telefono

Un parto insolito ma con un epilogo felice: nella notte, intorno alle 5.30, una ragazza di 27 anni ha dato alla luce la sua bambina all'interno dell'auto con cui stava raggiungendo l'ospedale del Valdarno. Si tratta del suo quarto parto. Fondamentale è stato il supporto della Centrale 118 di.

Nella notte tra sabato 23 e domenica 24 agosto, una donna di 26 anni ha dato alla luce il proprio bambino in auto, in strada ad ...

Improvvisamente le doglie, quando l'auto era ancora in viaggio: e quindi la chiamata d'emergenza per aiutare la partoriente e la nascitura.