Partono i lavori per il nuovo impianto della sorgente di Nossana
(ANSA) - CASNIGO, 22 SET - Un progetto da 11 milioni di euro per garantire un approvvigionamento idrico costante alla principale fonte della provincia di Bergamo e una delle principali della Lombardia, anche in occasione di eventi atmosferici eccezionali. Il . 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Nuovo impianto elettrico al Centro sociale residenziale: il 15 settembre partono i lavori - Partiranno il 15 settembre i lavori di rifacimento completo dell’impianto elettrico del Centro sociale residenziale con l’obiettivo di ... Si legge su piananotizie.it