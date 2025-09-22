Partito democratico Camusso ' bacchetta' il candidato Villano | Uso improprio del simbolo del partito

Entra nel vivo il dibattito interno al Partito Democratico casertano in vista delle Regionali. A scuotere gli equilibri è un intervento del commissario provinciale, Susanna Camusso, che in una nota indirizzata ai segretari di circolo di Gricignano d’Aversa e Carinaro e al garante del tesseramento. 🔗 Leggi su Casertanews.it