Partita di calcio in campo a Murano multati quattordici ragazzini Don Roberto Donadoni | Finché ci sono bambini che giocano nei campi allora Venezia è viva

Un residente ha chiamato i Vigili urbani. Contrario alla multa il parroco. «Bisogna che la comunità civile tutta e le realtà sociali del territorio facciano la loro parte, perché da soli non ce la facciamo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Partita di calcio in «campo» a Murano, multati quattordici ragazzini. Don Roberto Donadoni: «Finché ci sono bambini che giocano nei campi, allora Venezia è viva»

Partita di calcio in «campo» a Murano, multati quattordici ragazzini. Don Roberto Donadoni: «Finché ci sono bambini che giocano nei campi, allora Venezia è viva»; Don Roberto Donadoni assolve i bambini multati a Murano: «Finché ci sono bimbi che giocano nei campi allora Venezia è viva»; Una raccolta di firme per far giocare a calcio i ragazzi a Murano:«L’isola deve vivere».

Partita di calcio in «campo» a Murano, multati quattordici ragazzini. Don Roberto Donadoni: «Finché ci sono bambini che giocano nei campi, allora Venezia è viva» - «Bisogna che la comunità civile tutta e le realtà sociali del territorio facciano la loro parte, perché da soli non ce la fac ... Lo riporta vanityfair.it

Giocano a calcio nel campo di Murano, 14 genitori in caserma per ritirare le multe prese dai loro figli. «Hanno innervosito i residenti» - Quattordici ragazzini sono stati denunciati e costretti a pagare una multa di cinquanta euro ciascuno per aver giocato a pallone all’aperto a Murano. Si legge su ilgazzettino.it