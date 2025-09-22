Parole segni svolazzi laboratorio di scrittura di esperienza e di avvicinamento alla poesia

a cura di Simona Cleopazzo (scrittrice, editora e operatrice culturale). La scrittura di esperienza è quel tipo di pratica che “parte dal sé” ma non è necessariamente autobiografia, trova fondamento nella realtà. Mi accompagneranno in questo viaggio molte scrittrici come Sylvia Plath, Anne Sexton. 🔗 Leggi su Lecceprima.it