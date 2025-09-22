Parole segni svolazzi laboratorio di scrittura di esperienza e di avvicinamento alla poesia
a cura di Simona Cleopazzo (scrittrice, editora e operatrice culturale). La scrittura di esperienza è quel tipo di pratica che “parte dal sé” ma non è necessariamente autobiografia, trova fondamento nella realtà. Mi accompagneranno in questo viaggio molte scrittrici come Sylvia Plath, Anne Sexton. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: parole - segni
Simona Cinà morta in piscina, disposta l'autopsia urgente: «Segni rossi sul petto». Le parole sull'invito e i giovani della "Palermo bene"
3D FOR Ceramiche Caesar #immagini #render3d Immagini. Segni. Parole. Telling your product #ufoadv #ImmaginiSegniParole #InteriorDesign #architecture #design #3Drendering #productdesign #ceramichecaesar #designtrend #trendsetter #tiletrend #ho - facebook.com Vai su Facebook
Gente che si riempie la bocca con il nome di #Kirk, di cui - prima del suo barbaro assassinio - ignorava beatamente non solo le parole e le opere, ma perfino l’esistenza. - X Vai su X
Parole, segni, svolazzi, laboratorio di scrittura di esperienza e di avvicinamento alla poesia; Reading parole, segni, svolazzi; LECCE – Presentazione del libro “Movimenti Terra – Earth Movers” di Simona Cleopazzo.
Reading parole, segni, svolazzi - Il Salento dei poeti”, Rassegna di Poesia e Musica a cura del Fondo Verri e del Comune di Lecce: Reading Parole segni svolazzi - Si legge su lecceprima.it