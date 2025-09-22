Parma vs Spezia secondo turno Coppa Italia 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

G ara valida per il secondo turno di Coppa Italia 20252026, Dopo un avvio di campionato complicato, gli emiliani cercano conforto nella coppa nazionale puntando alla qualificazione al turno successivo dove ci sarà il Bologna. Parma vs Spezia si giocherà mercoledì 24 settembre 2025 alle ore 17 presso lo stadio Tardini. PARMA VS SPEZIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani si presentano a questo appuntamento forti della vittoria ottenuta nel turno precedente contro il Pescara, ed ora cercano di dare continuità ad un inizio di stagione complicato, dove hanno ottenuto due punti in quattro partite di campionato. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Parma vs Spezia, secondo turno Coppa Italia 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

