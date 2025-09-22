Parma torna la pioggia Ma le temperature resistono

Torna la pioggia a Parma, anche se le temperature reggeranno. Il maltempo andrà avanti a intermittenza fino a mercoledì, con un clima comunque primaverile e il termometro che si attesterà sui 25 gradi massima. Il sole tornerà da giovedì.A Parma, dunque, oggi cieli molto nuvolosi o coperti con. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: parma - torna

Il Parma torna su Reyna: la situazione

Juve Primavera, Leone torna in bianconero dopo un’ottima annata col Parma: ci sono novità sul futuro del bomber

Parma, domenica con la pioggia ma poi torna il caldo

Tomas Brolin torna a Parma. Livello di Romanticismo: Nevio Scala. - facebook.com Vai su Facebook

Blog | “ResiSter!”, il festival femminista torna a Parma dal 19 al 21 settembre - Alley Oop https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/09/19/resister-parma-2/?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1758258359… - X Vai su X

Parma, torna la pioggia, ma le temperature resistono; Da oggi pioggia, vento e temperature in picchiata; Parma, torna la pioggia. Temperature in calo.

Meteo: Valanga di Pioggia verso l'Italia, ecco quando torna il Bel Tempo - Dopo un Ponte del Primo Maggio che aveva illuso gli amanti del sole e del caldo, regalandoci un primo assaggio d'Estate, le cose hanno iniziato a ... ilmeteo.it scrive

Temporali forti e vento, ecco il maltempo in Emilia Romagna: scatta l’allerta gialla - Piogge in arrivo sul territorio regionale: le zone più colpite e il calo delle temperature. Secondo msn.com