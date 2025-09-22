Parma si ferma per Gaza | piazza Garibaldi piena per lo sciopero generale

Parma si ferma e scende in piazza in solidarietà a Gaza e alla popolazione palestinese sotto le bombe israeliane. A partire dalle ore 10 è iniziato il presidio in piazza Garibaldi per lo sciopero generale, proclamato dai sindacati di base. Centinaia di persone hanno riempito Piazza Garibaldi con. 🔗 Leggi su Parmatoday.it