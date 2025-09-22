Parma si ferma per Gaza | piazza Garibaldi piena per lo sciopero generale
Parma si ferma e scende in piazza in solidarietà a Gaza e alla popolazione palestinese sotto le bombe israeliane. A partire dalle ore 10 è iniziato il presidio in piazza Garibaldi per lo sciopero generale, proclamato dai sindacati di base. Centinaia di persone hanno riempito Piazza Garibaldi con. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Parma si ferma per Gaza: piazza Garibaldi piena per lo sciopero generale; Sciopero generale per Gaza, trasporti pubblici e privati si fermano. Scuola a rischio (anche nidi) - Presidio organizzato dall'Usb: blocchi al varco del porto di Livorno; Più di 70 le piazze dello sciopero generale del 22 settembre: la mobilitazione cresce. Blocchiamo tutto, con la Palestina nel cuore! Le piazze in Emilia Romagna.
