Parma si ferma per Gaza | piazza Garibaldi piena per lo sciopero generale

Parmatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parma si ferma e scende in piazza in solidarietà a Gaza e alla popolazione palestinese sotto le bombe israeliane. A partire dalle ore 10 è iniziato il presidio in piazza Garibaldi per lo sciopero generale, proclamato dai sindacati di base. Centinaia di persone hanno riempito Piazza Garibaldi con. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: parma - ferma

Parma, 0-0 contro il Werder Brema nel secondo test stagionale: si ferma Ondrejka

Il Liverpool non si ferma e punta Leoni: contatti avviati, la richiesta del Parma

La Juve vince contro il Parma con i gol di David e Vlahovic. Il Pisa ferma l’Atalanta sull’1-1

Parma si ferma per Gaza: piazza Garibaldi piena per lo sciopero generale; Sciopero generale per Gaza, trasporti pubblici e privati si fermano. Scuola a rischio (anche nidi) - Presidio organizzato dall'Usb: blocchi al varco del porto di Livorno; Più di 70 le piazze dello sciopero generale del 22 settembre: la mobilitazione cresce. Blocchiamo tutto, con la Palestina nel cuore! Le piazze in Emilia Romagna.

parma ferma gaza piazzaL'Italia in piazza per Gaza, al via lo sciopero generale. Chi si ferma, settore per settore - Dai treni alle scuole, dal trasporto locale alla sanità, a rischio stop numerosi servizi. Scrive ansa.it

parma ferma gaza piazzaCome funziona lo sciopero di oggi per Gaza: chi si ferma, orari e città - Il 22 settembre l'Italia scende in piazza per Gaza: tutto quello che c’è da sapere sullo sciopero di oggi ... Secondo dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Parma Ferma Gaza Piazza