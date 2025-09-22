Pari opportunità al lavoro Il pinkwashing delle aziende

SULLE PARETI degli headquarters campeggiano slogan come “Diversity is our strength”, i siti corporate esibiscono foto di manager donne sorridenti e i post LinkedIn celebrano la leadership femminile. Poi, però, basta sbirciare tra le scrivanie dei consigli di amministrazione per accorgersi che i posti che contano sono ancora occupati quasi esclusivamente da uomini. È questo il paradosso del pinkwashing aziendale, la pratica di “verniciare di rosa” la comunicazione senza tradurla in veri passi avanti per la parità di genere. Un fenomeno che in Italia riguarda tre imprese su quattro. Lo rivela una ricerca condotta da Lhh, società del gruppo Adecco specializzata in consulenza HR, che ha chiesto a manager e dirigenti quale sia lo stato dell’arte nelle nostre aziende. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

