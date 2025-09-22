Parco Ragazzi del ’99 il Pd | Avanzano degrado e abbandono Nessun intervento di recupero ancora all' orizzonte

In occasione dell’ultimo consiglio comunale, il Pd è tornato a sollecitare chiarimenti alla Giunta sulla situazione del Parco Ragazzi del ’99, nel quartiere San Benedetto. “Fortemente danneggiato nel maggio 2023 dall’alluvione, dopo due anni e mezzo il parco non ha subito alcun intervento di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

parco - ragazzi

