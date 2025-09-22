Parco del Mercatello | inaugurato l’Albero della Pace alla presenza dell' Arcivescovo

Salernotoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Taglio del nastro, questa mattina, a Mercatello, per l’Albero della Pace, simbolo della città come Capitale Italiana della Pace 2025. Presenti il’Arcivescovo Sua Eccellenza Monsignor Bellandi e gli assessori comunali Gaetana Falcone (Scuola) e Massimiliano Natella (Ambiente). L’opera in acciaio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: parco - mercatello

Rapina due minori nel parco Mercatello: arrestato dai carabinieri

Parco del Mercatello, vandalizzata una delle casette: la denuncia

Parco Mercatello, Celano (Fi) interroga il sindaco dopo l'addio di Fly Group

Cerca Video su questo argomento: Parco Mercatello Inaugurato L8217albero